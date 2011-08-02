《热点透视》企业境外举债破坏了中国的紧缩效果

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 侯向明

路透香港8月1日电---中国7月制造业活动优于预期,新订单指数反弹.这表明中国并没有紧缩过度.事实上,政府控制银行放贷反而导致中国公司加大了境外举债的力度.香港的银行持续放贷,境外债券发行亦出现井喷.这加剧了国外投资者的风险,并会阻碍中国打压通胀的努力.

上半年中国境内银行贷款减少510亿美元,或7%,公司债融资也只是小幅上升.而今年中国公司在香港的发债总额从接近于零飙升了70亿美元.假设香港的银行维持目前对中国公司的放贷增长步伐,那麽今年境外借款应该已增加420亿美元.若把境外数据计算在内,银行贷款和债券融资规模应基本持平于去年水平.

境外举债令控制通胀和降温房市变得艰难.中国消费者物价6月同比上涨6.4%.楼市销量虽大幅下滑,但亟需资金的房地产开发商却拒绝降价,部分原因是他们可以从境外借款.国有银行本身也在忙着从境外募集资金.据一位知悉情况的银行业人士称,中国最大的几家银行正考虑在香港发行总额达60-80亿美元的债券.此举将为银行明年的信贷增长创造更多空间.

国内的信贷控制或许让本地银行更安全,但风险正被转移到境外银行和投资者身上.香港金管局已警告当地银行,目前的趋势将不可避免增加银行的融资和流动性压力.还有人担忧,来自中国公司的旺盛需求,正促使美元计价的贷存比急速上升.而且,据香港金管局称,只有一半的贷款是以中国的银行储蓄作抵押,或由大型内地银行提供担保.境外债券市场看起来对投资者亦有风险.汇丰的数据显示,2011年香港人民币债券中,只有一半的评级为投资级.

从积极的方面说,此类情况发生于自由市场中,这种资金流动表明中国政府越来越认可市场的自由化.但同时,它也应该促使人们反思那些依靠中央控制的政策的有效性,比如抑制通胀.(完)