〔中国汇市〕人民币兑美元早盘续跌,美欧债务危机交织汇价料将盘整

* 人民币兑美元即期汇价续跌

* 市场再次将视野投向欧元区

* 国际美元反弹压制人民币走势

* 预计短期人民币走势将进入观察阶段

路透上海8月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三续跌.美国债务问题稍获喘息,市场再次将视野投向欧元区,意大利及西班牙压力重重,令投资者担心欧债危机会否蔓延,国际美元呈反弹态势,压制人民币走势.

北京时间11:54,人民币兑美元即期报6.4405元,上日收盘价为6.4382元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.4441元,上日为6.4419元.

上海一外资银行交易员表示,目前欧债忧虑情绪继续萦绕,对美元指数反弹形成支撑.但美国疲弱的经济数据又限制美指的上行空间,双方力量交织,预计美指短期内将持续盘整,人民币走势也会进入观察阶段.

"(美元)没有一个趋势性的走向,现在人民币又更多跟(国际)美元走,国内汇率也会进入一个相对的观察期."他认为.

在欧洲,意大利和西班牙压力加重,因投资人担心如果债务危机蔓延至规模更大的经济体,欧元区的救助基金规模太小.意大利公债收益率上扬至14年高位.[ID:nCN1871641]

瑞郎周三在亚洲市场守住强劲涨幅,之前飙升至纪录高位,因欧元区债市紧张情绪重燃,且市场担忧全球经济放缓,推动投资者抢购避险资产.[FRX/CN]

北京时间11:54,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3750/00,上日尾盘为6.3680元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4265/75元,上日尾盘报6.4230元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)