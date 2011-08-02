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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 11:26 BJT

〔路透基点〕华地国际首次涉足贷款融资市场,寻求1.50亿美元贷款

路透香港8月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,中国长江三角洲地区的百货店和超市连锁运营商--华地国际控股有限公司将首次涉足贷款融资市场,寻求1.50亿美元的三年期贷款.

星展银行负责承办此次贷款,含全部费用的价码是200多个基点.

定于周三和周四安排去中国进行实地考察.

华地国际去年10月在香港公开上市,公司在长江三角洲地区经营着10家百货商店和16家超市.截止2010年的全年净利为3.754亿元人民币,较上年同期增加50.9%.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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