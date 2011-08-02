〔路透基点〕华地国际首次涉足贷款融资市场,寻求1.50亿美元贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,中国长江三角洲地区的百货店和超市连锁运营商--华地国际控股有限公司将首次涉足贷款融资市场,寻求1.50亿美元的三年期贷款.
星展银行负责承办此次贷款,含全部费用的价码是200多个基点.
定于周三和周四安排去中国进行实地考察.
华地国际去年10月在香港公开上市,公司在长江三角洲地区经营着10家百货商店和16家超市.截止2010年的全年净利为3.754亿元人民币,较上年同期增加50.9%.(完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。