〔基金观点〕外汇基金经理因为美国债务问题回避美元资产

路透伦敦8月1日电---美国就上调举债上限达成协议或许能阻止债务违约出现,但外汇基金经理表示,这也无法让他们改变看空美元的立场,并且仍将把美元计价资产配比保持在低于基准的水平.

与此同时,鉴于瑞郎大涨至纪录高位,他们也不太愿意选择瑞郎计价的资产.他们偏好增持新兴货币,认为发展中经济体增长步伐将继续快于发达经济体.

一些人认为,即便美国参议院周一通过上调举债上限和减赤计划,也存在美国可能失去"AAA"评级的风险.

基金经理周一表示,这是回避美元的另一理由.此外,美国经济增长前景疲弱,且各国央行继续将外储多元化,降低美元所占比重,亦是原因.

"即便计划得以通过,情况也不会有太大改观,"天达资产管理公司的外汇管理主管Thanos Papasavvas称."因为结构、周期和外储方面的因素,我们很不看好美元的前景."他认为美国"很有可能"失去"AAA"的评级.

Papasavvas称,所以他仍然低配美元资产,同时超配以欧元、亚洲和新兴货币计价的资产.

Standard Life Investments驻爱丁堡投资主管Ken Dickson称,他也看空美元计价资产,同时继续做多新兴货币.

Dickson称,公司亦在做空欧元,因为欧债问题可能持续,令欧元区经济无法大幅增长.

"鉴于发展中市场表现整体超越发达市场,我们依然青睐对欧元和美元兑新兴市场货币的空头押注,"他说."我不认为周末的进展能让形势出现大的改变."

他还指出,由于美国和欧元区在经济增长乏力的同时,还面临财政问题,因此不看好美元和欧元.

天达资产管理公司的Papasavvas并称,他低配瑞郎和日圆,Dickson则指出,瑞郎和日圆"估值很贵".

上述两位基金经理均表示,过去几周以来,没有积极调整外汇仓位.不管美国债务计划最後结果怎样,他们都不打算大幅调整投资组合.(完)