〔中国货币市场〕回购利率全线下跌,央行正回购到到期为资金面补血

路透上海8月2日电---中国银行间市场资金面周二偏于宽松.央行今日有220亿元正回购到期,货币市场资金面得以补血,流动性继续转宽松,回购利率几乎全线下行.

交易员并指出,银行的流动性较前期继续有所改善,隔夜回购利率已跌至3%以下,为近期相对偏低的水平;但七天期品种受到5日存款准备金调整缴款的影响,跌势相对较缓,预计其後市下跌空间也将较为有限.

"早晨我们向几个大行问了问资金价格,想借一点,感觉出(钱)的还是挺多,...,今天有220亿的正回购到期,对流动性也是不小的补充."上海一银行交易员称.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8180 3.0426 -22.46

七天CN7DRP=CFXS 4.8812 5.0104 -12.92

14天CN14DRP=CFXS 5.0357 5.7320 -69.63

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8242 3.0330 -20.88

七天CHICNY7D=CFXS 5.0813 5.1190 -3.77

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