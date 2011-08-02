〔中国公开市场〕一年央票发行延续稳势,正回购仍暂停助资金面休养生息(更新版)

(新增央行公告、市场评论及背景)

* 一年央票发行收益率连续五周持平于3.4982%

* 央票发行定位维稳意图不改

* 正回购仍暂停有助资金面休养生息

路透上海8月2日电---中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率连续第五周持平.尽管数周来债市表现弱势,但央票发行收益率岿然不动,显示央行维稳央票发行定位的意图不改.

交易员并指出,市场流动性虽已出现较明显的缓和,但央行并未急于恢复正回购操作,这也将有助于资金面的休养生息.

央行公告显示,今日稍早招标发行的10亿元人民币一年期央票,发行价96.62元,对应收益率续持稳在3.4982%.央行同日没有进行正回购操作.

"现在(公开市场)央票的定位很尴尬,比二级收益率还是低很多,动几个点吧,没啥效果,一步到位的话,对市场冲击又太大,这种情况下索性就不动了."上海一银行交易员称.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.7973%,仍高出一级市场收益率约30个基点(bp).

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续两周维持净投放,其中上周放量至320亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 10

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 240

正回购到期 220

====================================(完)