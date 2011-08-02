老虎伍兹将角逐澳洲公开赛

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
赛事主办方周一称，老虎伍兹已报名参加11月在悉尼举行的澳大利亚公开赛，此举或意味着他可能会参加随後的总统杯。赛事主办方首席执行官Stephen Pitt在记者会上称，伍兹已报名参加11月10-13日在悉尼的比赛，“毫无疑问，这将是澳大利亚公开赛上最为强大的参赛阵容之一。”
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
路透香港11月18日 - 高盛首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。
路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。