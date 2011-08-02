《全球市场》美国疲弱数据令亚股下滑,市场警惕日本当局或干预汇市

* 日股日经指数跌1.3%,MSCI亚洲除日本外指数下挫1%

* 外汇市场警惕日本央行干预

* 债务协议虽有进展,美国主权评级不确定性仍困扰投资者

路透新加坡8月2日电---亚洲股市周二下跌,因疲弱的美国制造业数据公布後,市场担心全球经济现状.同时日圆上涨令市场猜测,日本政府可能干预汇市以遏制日圆升值步伐.

美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍[ID:nCN1868851].但这未能减轻对美国政府恐丧失AAA债信评级的担心.

美国7月制造业增幅为两年来最慢,因新订单萎缩,令经济加快复苏的预期蒙上阴霾[ID:nCN1868645].经济担忧加之围绕美国债务协议的不确定性,推高了类似瑞郎等避险货币的需求.