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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 11:21 BJT

〔表格〕外资7月29日止当周买超泰国,卖超韩国股票--野村

路透新加坡8月2日电---以下是7月29日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 682 4,298 (1,274) 4,335 62,304

印度 149 1,713 1,188 2,875 29,390

印尼 106 694 1,140 1,150 2,095

日本 301 6,316 8,647 52,378 41,854

韩国 (143) 1,746 (1,355) (445) 18,518

菲律宾 63 247 343 604 1,245

台湾 (34) (1,359) (2,395) (587) 9,176

泰国 541 1,258 (195) 738 1,881

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 李春喜;审校 龚芳

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