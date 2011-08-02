〔全球金市〕金价受韩国买盘鼓舞微升,关注美国债务投票结果

路透新加坡8月2日电---金价在周二微升,受韩国央行买进黄金所支撑,但投资者仍关注美国债务协议的投票结果.

韩国央行称,尽管金价高企,在6-7月间买入约25吨黄金以实现外汇储备多元化,为逾10年来首见,令其所持黄金总量达到39.4吨.

"该项消息重申了多数投资者、基金经理,甚至各国央行都秉持的基本看法,即黄金依然是典型的货币对冲工具,投资组合中的稳定性资产,以及在经济局势不稳之际的避风港,"芝加哥期货经纪商Vision Financial Markets的金属交易主管David Meger指出.