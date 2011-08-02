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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 11:28 BJT

〔中国新债〕韵升控股集团下周二将发5亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月2日电---中国韵升控股集团有限公司周二公告称,将于下周二(9日)簿记建档

发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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韵升控股集团 9 5 12 8/9簿记建档 建设银行 AA- 8/10 8/11

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 边竞

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