《美国金融分析》债务协议料难提振投资者信心,因经济前景蒙阴

* 债务协议的达成令华尔街宽慰,但并非欢欣鼓舞

* 经济数据黯淡打压人气

* 经济疲弱令缩减开支计划引发忧虑

* 欧洲和中国前景亦无甚慰藉

* 市场期望美联储推出新的购债举措

路透纽约8月1日电---周一,投资者或许对华盛顿方面就举债上限问题达成协议感到宽慰,但还没有到足以欢欣鼓舞的程度,这对今年剩馀时间内的美国股市来说,可能不是一个好兆头.

美国股市周一非但未出现宽慰性扬升行情,反而温和收低,因疲弱的经济数据及对该协议能否在国会过关的忧虑,成为影响交易的主导因素.但即便是美国众议院当日晚些时候通过了该协议,美国股指期货也几无反应.

根据这份由共和党和民主党领导人共同商定的协议,政府在上调举债上限的同时,将在10年内至少削减2.1万亿(兆)美元开支.所有减赤负担或都将落在开支削减方面,而在提高税收方面却未有确定举措.

投资者并未将该协议视为解决美国债务问题的一次重大努力,反而担心节支措施对经济的影响.目前企业和消费者信心已然令经济受创.

尽管该计划的多数影响要在实施的後几年才会体现,但这份大幅紧缩财政的计划,却正好赶上了全球经济脆弱的关头.美国面临的衰退风险日增,欧洲经济仍深陷于自身的债务危机,中国强劲的经济增长也可能放缓.

"风险市场可能暂时扬升,但在经济增长和就业创造问题得到解决之前,可能不会有持续性的上涨行情,"太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在接受访问时表示.PIMCO管理的资产规模超过1.2万亿(兆)美元.

八个月前,分析师和投资者还预计全球经济增长将会强劲反弹,因美联储债券购买计划部分导致了全球金融体系充斥大量流动性.但随後出现的经济阻力已使得复苏变得扑朔迷离,上半年美国经济增长也不太强劲.