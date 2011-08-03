〔中国数据〕7月汇丰服务业PMI降至三个月新低,新业务增长乏力

路透北京8月3日电---英国市场调研公司Markit周三公布数据显示,7月中国服务业经营活动增速放缓至三个月新低,就业增速降至2009年5月以来的最低点,反映新业务增长乏力,经营信心仍然疲软.

Markit数据称,汇丰中国7月服务业采购经理人指数(PMI)录得53.5,6月为54.1,但仍稳居荣枯分水岭50上方.

当月新订单增速放缓,仅略高于4月创下的28个月低点,但新业务还在进一步增长,受访企业表示支撑增长的因素包括客户需求增强、促销活动成功及新产品问世.

7月服务业就业连续30个月保持增长,但增速仅算轻微,并已放缓至2009年5月以来的最低点.用工数量下降的受访企业普遍表示原因与削减总成本有关.

当月平均投入成本明显上扬,但升幅已减缓至5个月以来最小.主因劳动力成本及原材料和燃料涨价等因素.虽然如此,由于新业务竞争加剧,服务业的收费价格仅略有上升,加价幅度为19个月以来最小.

此外,服务业界对经营前景的乐观度仅略高于上月创下的调查历史最低记录,主要仍受房地产调控政策影响.

周一公布的汇丰(HSBC)发布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值,一年来首度跌破荣枯分水岭,并创28个月新低,显示中国紧缩政策效应持续释放和外部需求疲软背景下,制造业疲弱迹象显现.[ID:nCN1866441](完)

以下为汇丰发布的中国各月采购经理人指数(经季节调整):

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

服务业 53.5 54.1 54.3 51.6 51.7 51.9 52.0 53.1 53.1 56.4 55.2 57.6 56.3 55.6

制造业 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9 51.9 49.4 50.4