〔中国汇市〕人民币兑美元早盘随中间价下跌,美债最新动态影响不大

* 人民币兑美元即期汇价下跌

* 跟随中间价走弱後,即期汇价陷入窄幅盘整格局

* 没有新因素出现之前,即期汇价或难脱盘整之势

* 美国举债上限议案新动态,对国内汇市影响不大

路透北京8月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二下跌,跟随中间价走弱後,盘中陷入窄幅盘整.

"即期汇价被中间价反弹带上来後,没什麽follow,交投很清淡,"上海一银行交易员称,"(汇价)波幅挺小的,有效波幅可能只有5、6个点."

北京时间12:03,人民币兑美元即期报6.4387元,上日收盘价为6.4340元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.4419元,上日为6.4399元.

他并表示,当前客盘结售汇数量基本相近,在没有新的影响因素出现之前,即期汇价或难脱盘整之势.

针对美国举债上限议案的最新动态,上述交易员则指出,从这个问题暴露伊始,其就认定议案的通过只是时间问题;最终美国两党(共和党和民主党)基于国家利益,将美国的债务问题後推了相当长的时间;该事件对国内即期汇市的影响不大.

美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.[ID:nCN1868851]民主党占优的参议院将在周二1600GMT对调高举债上限议案进行投票.如果议案在参议院也得到通过,将提交给总统奥巴马签署,从而成为法律.[ID:nCN1868837]

东京汇市,避险货币瑞郎周二因全球经济充满疑虑而持坚,即便是美国众议院赶在最後一刻通过上调美国举债上限的议案,使得美国看来已避开债务违约.[FRX/CN]

北京时间12:03,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3660/90,上日尾盘为6.3600元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4205/25元,上日尾盘报6.4190元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)