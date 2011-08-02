〔中国钢铁〕工信部预计今年钢产量将达到6.9至7亿吨,下半年低于上半年

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月2日电---中国工信部周二表示,预计今年全年钢产量将达到6.9-7亿吨,比上年增加6,000至7,000万吨,下半年生产水平或低于上半年.
工信部网站刊发的新闻稿称,下半年,考虑到工业增长减速、用钢行业需求趋弱,以及限电、淘汰落後、资金紧张等因素影响,钢铁生产水平或低于上半年.钢材出口数量将有所回落,进口保持平稳并与去年持平,出口钢材4,500万吨,进口1,600万吨.
而铁矿石价格将小幅波动,钢材价格难以增长,企业经营将保持低利润状态,钢铁行业将在高产量,低盈利状态下长期运行.
工信部并表示,中国预计今年全年十种有色金属产量增幅在10%左右.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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