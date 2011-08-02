〔中国钢铁〕工信部预计今年钢产量将达到6.9至7亿吨,下半年低于上半年

路透北京8月2日电---中国工信部周二表示,预计今年全年钢产量将达到6.9-7亿吨,比上年增加6,000至7,000万吨,下半年生产水平或低于上半年.

工信部网站刊发的新闻稿称,下半年,考虑到工业增长减速、用钢行业需求趋弱,以及限电、淘汰落後、资金紧张等因素影响,钢铁生产水平或低于上半年.钢材出口数量将有所回落,进口保持平稳并与去年持平,出口钢材4,500万吨,进口1,600万吨.

而铁矿石价格将小幅波动,钢材价格难以增长,企业经营将保持低利润状态,钢铁行业将在高产量,低盈利状态下长期运行.

工信部并表示,中国预计今年全年十种有色金属产量增幅在10%左右.(完)