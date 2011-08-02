〔中国债市〕7月短融及中票等发行1,164亿元,农行承销额夺头名

路透上海8月2日电---据路透统计,中国2011年7月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达1,164亿元人民币,其中农业银行(601288.SS)(1288.HK)以206亿元居承销额首位.

统计并显示,建设银行(601939.SS)(0939.HK)7月共担任10期短融及中票等的主承销商,承销期数列头名.

此外建设银行和国家开发银行[CHDB.UL]分别以146亿元和133亿元位列当月短融及中票承销额的第二、三位.

排名承销额4-10位的分别是中国银行(601988.SS)(3988.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、兴业银行(601166.SS)、光大银行(601818.SS)和中信证券(600030.SS).

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)

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