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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 12:31 BJT

〔中国新债〕内蒙古伊泰集团下周二将发行45亿元中期票据,期限五年

路透上海8月2日电---中国内蒙古伊泰集团有限公司周二公告称,将于下周二(9日)簿记建档

发行45亿元人民币中期票据,期限五年.

内蒙古伊泰集团旗下有上市公司伊泰B股(900948.SS).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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内蒙古伊泰集团 45 45 5 8/9簿记建档 中国银行 AA+ 8/11 8/12

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曹巍浩/曾祥进

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