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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 12:44 BJT

〔澳洲央行〕决定维持利率在4.75%不变

路透悉尼8月2日电---澳洲央行周二宣布维持利率在4.75%不变,并表示:

* 全球经济增长放缓

* 维持当前政策是谨慎之举

* 日本地震和商品价格上涨是全球放缓的因素

* 贸易条件处在很高的水平

* 考虑过收紧政策

* 国民收入强劲增长

* 仍担心通胀的中期前景

* 尚不清楚全球经济放缓趋势将持续多久

* 资源行业的投资在加快增长

* 考虑到全球市场的不确定性

* 商品价格整体上维持高位

* 通过政策施加一定的约束是合适的

* 将继续审慎评估前景

* 汇率居高

* 家庭支出谨慎以及美元强势产生了负面效果

* 多个迹象显示中国经济目前出现温和放缓

* 2011年实质GDP的整体成长目前可能大约处在趋势水平

* 包括房屋在内的多种资产价格在近几个月走软

* 中期经济成长仍可能处于或高于趋势水平,除非全球经济明显恶化

* 下档风险加剧(完)

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