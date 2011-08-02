〔澳洲央行〕决定维持利率在4.75%不变

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼8月2日电---澳洲央行周二宣布维持利率在4.75%不变,并表示:
* 全球经济增长放缓
* 维持当前政策是谨慎之举
* 日本地震和商品价格上涨是全球放缓的因素
* 贸易条件处在很高的水平
* 考虑过收紧政策
* 国民收入强劲增长
* 仍担心通胀的中期前景
* 尚不清楚全球经济放缓趋势将持续多久
* 资源行业的投资在加快增长
* 考虑到全球市场的不确定性
* 商品价格整体上维持高位
* 通过政策施加一定的约束是合适的
* 将继续审慎评估前景
* 汇率居高
* 家庭支出谨慎以及美元强势产生了负面效果
* 多个迹象显示中国经济目前出现温和放缓
* 2011年实质GDP的整体成长目前可能大约处在趋势水平
* 包括房屋在内的多种资产价格在近几个月走软
* 中期经济成长仍可能处于或高于趋势水平,除非全球经济明显恶化
* 下档风险加剧(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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