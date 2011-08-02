《Kemp专栏》美国债务协议对商品市场无甚影响,经济基本面才是主线

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 艾茂林/肖群英

路透伦敦8月1日电---大宗商品市场基本上对美国周日宣布的债务协议无动于衷,因市场人士认为这份协议并未在很大程度上改写全球经济前景.

目前市场关注力将转回经济基本表现,种种迹象表明,美国和其他发达经济体仍不景气.

1012GMT时,指标布兰特原油价格仅比周五收盘价高出2.21美元,或1.9%.幅度还不到一个标准差(2.67美元或2.29%),与市场随机波动没有两样.

市场没有作出更激烈的反应,这并非出人意料.债务上限危机从来都带有几分政治意味,而不是什麽严肃的经济或金融问题.市场从未对美国的基本偿债能力有过丝毫怀疑.

同样,考虑到主动违约可能造成的负面影响,大家也从没真正质疑过最终会否达成妥协.就连协议到最後一刻才达成的状况也不让人惊讶,因为谈判双方若提早让步,都得不到什麽好处.

市场人士只需回顾一下2008年9、10月间的情况即可,当时美国众议院先是否决了不良资产救助计划(TARP),等到股市暴跌後又批准了.