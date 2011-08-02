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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 15:36 BJT

〔表格〕瑞士6月零售销售较上年同期增长7.4%

路透8月2日电---瑞士联邦统计局周二表示,6月实质零售销售较上年同期增长7.4%.

6月零售销售经季节调整後较前月增长7.1%.

具体数据如下(经通胀调整,较上年同期变动%):

2011年6月 2011年5月

总计 7.4 -3.9

扣除燃料的销售 6.8 -4.1

食品、饮料和烟草 6.8 -5.0

非食品销售 7.6 -3.2 (完)

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--编译 田建华;审校 沈以文

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