〔路透基点〕力劲机械贷款规模由4亿港元提高至4.75亿港元

路透香港8月2日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,由恒生银行安排的力劲机械三年期定期贷款规模已经由4亿港元提高至4.75亿港元,12家银行参与组建一般银团.

料将很快进行贷款额度分配.

这笔贷款分为分期偿还和循环信用贷款两部分,含全部费用的价码最高为307.8基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码250基点,平均贷款期限为2.73年左右.

筹得资金将被用于向2008年7月完成的5亿港元三年期贷款提供再融资.当时那笔贷款由汇丰控股负责安排,含全部费用的价码最高约为168基点,利率为Hibor加码120基点.

力劲机械隶属于香港上市公司力劲科技(0558.HK),生产压铸机械和塑料注模机.(完)