《企业看点》--8月2日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月2日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据英国每日电讯报周二报导,水务公司Northumbrian WaterNWG.L的董事会已建议股东接受李嘉诚旗下长江基建集团(1038.HK)的47亿英镑收购出价.[ID:nCN1869229]

* 据日本经济新闻报导,索尼(6758.T)本月将制定计划对其表现不佳的电视业务进行改革,甚至考虑与其他公司结盟.[ID:nL3E7J1379]

* 据阿根廷当地报纸La Nacion报导,全球市值最大的银行--中国工商银行接近以最高8亿美元的价格,收购南非标准银行(SBKJ.J)在阿根廷的分支.[ID:nCN1868057]

* 据华尔街日报援引知情人士报导,私募公司Sycamore Partners的联合创始人之一正在考虑收购女性服装零售商Talbots IncTLB.L的可能性.[ID:nL3E7J129Z]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)