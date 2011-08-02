《企业看点》--8月2日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔8月2日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据英国每日电讯报周二报导,水务公司Northumbrian WaterNWG.L的董事会已建议股东接受李嘉诚旗下长江基建集团(1038.HK)的47亿英镑收购出价.[ID:nCN1869229]
* 据日本经济新闻报导,索尼(6758.T)本月将制定计划对其表现不佳的电视业务进行改革,甚至考虑与其他公司结盟.[ID:nL3E7J1379]
* 据阿根廷当地报纸La Nacion报导,全球市值最大的银行--中国工商银行接近以最高8亿美元的价格,收购南非标准银行(SBKJ.J)在阿根廷的分支.[ID:nCN1868057]
* 据华尔街日报援引知情人士报导,私募公司Sycamore Partners的联合创始人之一正在考虑收购女性服装零售商Talbots IncTLB.L的可能性.[ID:nL3E7J129Z]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。