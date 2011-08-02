〔路透基点〕新世纪光电2.24亿美元联贷案获两倍超额认购

路透香港8月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,新世纪光电股份有限公司2.24亿美元等额五年期联贷案获得两倍的超额认购,共有20家银行参与,认购规模达4.44亿美元.

该笔贷款正在进行额度分配,目前尚不清楚会否提高贷款规模.签约日期暂定在8月15日当周.

兆丰国际商业银行和第一商业银行担任受托主办行和账簿管理人.

贷款包括四部分.A档是30亿台币的定期贷款,用于再融资;B档是25亿台币,用于资本支出;C档是5亿台币的循环信贷,用于运营支出;D档是1,500万美元的定期贷款,用于资本支出.

除了D部分贷款外,其它三档贷款全部由公司董事长担保.D档由附属企业Elite State Holdings Ltd担任借款人,由新世纪光电提供担保.

A和B部分贷款是由工厂和机器设备担保.

台币贷款部分根据一年期浮动邮政储蓄利率来定价,美元部分根据伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)来定价,与借款人的负债比或净利润来挂钩.基于以下四种水准计算:

(A、B贷款)95个基点(C贷款)105个基点(D贷款)125个基点--负债率超过1.1倍或净利率低于10%.

(A、B贷款)65个基点(C贷款)75个基点(D贷款)90个基点--负债率在1.01-1.1倍之间或净利率在10-19%之间.

(A、B贷款)55个基点(C贷款)60个基点(D贷款)75个基点--负债率在0.86-1倍之间或净利率在20-24%之间.

(A、B贷款)50个基点(C贷款)55个基点(D贷款)65个基点--负债率不超过0.85倍或净利率不低于25%.

受邀银行可以如下四种级别选择参贷:

承贷9.30亿台币和240万美元或更多额度的主办银行和额度分配行,将获得22个基点的预付费用.

承贷7.50-9.29亿台币和190-230万美元的主办银行和额度分配行,将获得20个基点的预付费用.

承贷5-7.49亿台币和150-180万美元的联合承办银行获15个基点的预付费用.

承贷2.50-4.99亿台币和100-140万美元的参贷银行获得10个基点的预付费用.

B档贷款具有两年的延期选择权.

A档贷款将以九批半年度非等额分期方式偿还,前八笔依次偿还10%,最後一次偿还20%.有12个月的宽限期,平均期限为3.2年.

B和D档贷款将以七批半年度非等额分期方式偿还,前六笔依次偿还14%,最後一次偿还16%.有24个月的宽限期,平均期限为3.53年.

如果B档贷款执行两年延期,偿付将分为11次,以按季度的非等额方式偿还,第1-6笔依次偿还14%,7-11笔各偿还3.2%,平均期限为3.69年.

2011年2月,新世纪光电获得总计13亿台币五年期贷款,包括A部份10亿台币定期贷款和B部份1,000万美元循环信用贷款.A贷款价码差价为60-120个基点,B贷款价码差价为80-140个基点,分别为较一年期浮动邮政储蓄利率及伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码,并与借款人的债务比率和净利润率挂钩.(完)