《中国2011年经济指标各方预测值一览》--8月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月2日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2011年重要经济指标同比增幅的预测值:
政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值
2011年 2011年 2011年6月/2010年全年
国内生产 8% *9.4%/野村证券/11年8月 9.6%/10.3%
*9.6%/亚洲开发银行/7月 (9.6%为上半年数据)
9.5%/交通银行金融研究中心/7月
9.5%/星展银行/7月
9.0%/巴克莱资本/7月
9.5%左右/发改委专家陈东琪/7月
9.3%左右/国家信息中心预测部副主任祝宝良/7月
9.3%/ING/7月
9.63%/人民大学/7月
9.3%左右/国家信息中心/6月
9.5%/农业银行战略规划部/6月
9.2%/中金首席经济学家彭文生/6月
8.7%/瑞士信贷/6月
9.3%/瑞银/6月
9.3%左右/摩根大通/6月
9.2%/花旗银行/6月
9.1-9.2%/德意志银行/6月
9%/摩根士丹利/6月
9%/经济合作暨发展组织(OECD)/5月
9.4%/高盛/5月
9.3-9.4%/央行货币政策委员会委员李稻葵/5月
9%左右/国研中心宏观研究部部长余斌/5月
9.3%/世界银行/4月
9.8%/法国兴业银行/4月
9.6%/IMF/11年4月
9%/恒生银行/4月
9%以上/中国银行/3月
9.8%左右/中国科学院/1月
居民消费 4% *5.2%左右/交通银行首席经济学家连平/7月 6.4%/3.3%
价格指数(CPI) 5%或略高/里昂证券/7月
超过5%/花旗/7月
4.7%/人民大学/7月
5%/瑞银证券/6月
4.8%/农业银行战略规划部/6月
4.9%左右/国家信息中心/6月
4.8%/中金首席经济学家彭文生/6月
4.8%/巴克莱/6月
5.6%/瑞士信贷行亚洲区首席经济分析师陶冬/6月
4.5%/摩根士丹利/6月
5.0%/德意志银行/6月
4.5%左右/央行研究生部书记焦瑾璞/5月
4.7%/高盛/5月
5.0%/世界银行/4月
5.5%/法国兴业银行/4月
4.5%/星展银行/4月
4.6%左右/亚洲开发银行/4月
4.5%/申银万国/4月
4.5%/《国际经济评论》/3月
5%/央行货币政策委员会委员李稻葵/3月
3.7%左右/中国科学院/1月
4%左右/发改委社会发展研究所所长杨宜勇/1月
工业生产者出厂 7.1%/5.5%
价格指数(PPI)
广义货币 16%左右 15.9%/19.7%
供应量(M2) (19.7%为2010年12月末数据)
新增人民币贷款 6.5-7万亿元/美银美林/10年11月 6,339亿元/7.95万亿元
贸易顺差/逆差 *约1,570亿美元/国家信息中心/7月 222.7亿美元/1,831亿美元
约1,600亿美元/农业银行/7月
1,400-1,500亿美元左右/瑞银/6月
1,000亿美元左右/货币政策委员李稻葵/5月
1,200亿美元左右/交通银行/4月
1,500亿美元/巴克莱资本/3月
1.566亿美元/国家信息中心王远鸿/2月
社会消费品 18.5%/国家信息中心王远鸿/11年2月 17.7%/18.4%
零售总额
固定资产投资 *约25%/国家信息中心/11年7月 25.6%/24.5%
(不含农户) (25.6%为1-6月数据)
注:1、*表示新增
2、以上数据均来自媒体的公开报导
3、机构全称:
央行--中国人民银行
央行研究局课题组--中国人民银行研究局专题课题组
统计局总经济师--统计局总经济师姚景源
国研中心--国务院发展研究中心
发改委预测组--国家发改委价格监测中心分析预测组
发改委研究所分析组--发改委投资研究所投资形势分析组
发改委研究院--发改委宏观经济研究院
社科院课题组--社科院中国经济形势分析与预测课题组
社会科学--中国社会科学院国际金融研究中心
中金--中国国际金融有限公司
中商联--中国商业联合会
经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
IMF--国际货币基金会(完)
--整理 刘昕; 审校 钟华/边竞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。