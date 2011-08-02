〔欧股业绩〕法国巴黎银行第二季获利不及预期,受累于希腊敞口

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎8月2日电---法国最大的上市银行--巴黎银行(BNPP.PA)周二公布的第二季获利逊于预估,净利为21.3亿欧元,因关键部门的营收增长被希腊敞口带来的冲击所折损.
该行第二季获利持平上年同期,但低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的22.3亿欧元.
营收较上年同期下滑1.7%至109亿欧元,低于112亿欧元的分析师预估,尽管投资银行以及部分的零售与投资业务均取得营收增长.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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