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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 13:16 BJT

〔欧股业绩〕法国巴黎银行第二季获利不及预期,受累于希腊敞口

路透巴黎8月2日电---法国最大的上市银行--巴黎银行(BNPP.PA)周二公布的第二季获利逊于预估,净利为21.3亿欧元,因关键部门的营收增长被希腊敞口带来的冲击所折损.

该行第二季获利持平上年同期,但低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的22.3亿欧元.

营收较上年同期下滑1.7%至109亿欧元,低于112亿欧元的分析师预估,尽管投资银行以及部分的零售与投资业务均取得营收增长.

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