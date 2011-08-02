日本称中国料扩大海上军事活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月2日电(记者 Kiyoshi Takenaka)---日本周二发布年度国防报告，报告称，日本预计中国会进一步扩大在南中国海和太平洋海域的军事活动。

日本国防白皮书也敦促提高对网络攻击的警惕性，称朝鲜核项目对日本国家安全造成了严重威胁。

一周前，中国正式宣布了其航母项目。

报告称：“鉴于最近几年中国海军和空军力量的现代化，其势力范围很可能超出其邻近水域。”

“中国料将努力继续扩大其活动范围，会将其在包括东海和太平洋以及南中国海等日本周围海域进行的海军活动变成一种惯例。”

日本计划将其潜艇数量从目前的16艘增加至22艘，有专家称，日本此举主要针对的是中国的航母计划。

白皮书还对中国军力的快速发展及国防装备和开支不透明的问题表示了担忧。（完）