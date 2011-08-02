〔中国货币市场〕回购利率全线下跌,正回购到到期为资金面补血(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月2日电---中国银行间市场资金面周二偏于宽松.央行今日有220亿元正回购到期,货币市场资金面得以补血,流动性继续转宽松,回购利率几乎全线下行.

交易员并指出,银行的流动性较前期继续有所改善,隔夜回购利率已跌至3%以下,为近期相对偏低的水平;但七天期品种受到5日存款准备金调整缴款的影响,跌势相对较缓,预计其後市下跌空间也将较为有限.

"早晨我们向几个大行问了问资金价格,想借一点,感觉出(钱)的还是挺多,...,今天有220亿的正回购到期,对流动性也是不小的补充."上海一银行交易员称.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8255 3.0426 -21.71

七天CN7DRP=CFXS 4.8604 5.0104 -15.00

14天CN14DRP=CFXS 5.0290 5.7320 -70.30

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8160 3.0330 -21.70

七天CHICNY7D=CFXS 5.0785 5.1190 -4.05

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8400 3.0500 -21.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.9000 5.0300 -13.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.0500 5.7100 -66.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8121 3.0263 -21.42

七天SHICNYSWD= 4.8732 5.0121 -13.89

三个月SHICNY3MD= 5.9085 5.9712 -6.27

====================================================================(完)