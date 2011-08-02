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公司新闻(中文) | 2011年 8月 2日 星期二 13:38 BJT

〔韩国个股〕三星与苹果达成协议不在澳销售三星GALAXY 10.1平板电脑

路透新加坡8月2日电---韩国三星电子(005930.KS)称:

* 与苹果(AAPL.O)达成协议,不在澳洲销售当前版本的GALAXY 10.1平板电脑

* 拟在不久的将来推出针对澳洲市场的GALAXY 10.1电脑

* 该协议不会影响公司在澳洲与其它地区的智能手机和其它平板电脑 (完)

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