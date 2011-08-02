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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 13:47 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎跌向历史低位,美元/瑞郎亦距纪录低点不远

0530GMT---欧元/瑞郎EURCHF=R日内下跌0.6%至1.1110瑞郎附近,此前美国公布疲弱供应管理协会(ISM)数据後,市场对全球经济放缓的担忧加剧,亚洲股市大幅下跌.

欧元/瑞郎小幅跌向昨日触及的历史低位1.1030瑞郎.

美元/瑞郎CHF=亦下挫0.4%至0.7805瑞郎,距离昨日历史低点0.77323瑞郎不远.

日股日经指数.N225下跌1.4%,而摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太指数.MIAPJ0000PUS下跌1.9%.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

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