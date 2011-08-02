〔日本个股〕丰田第一季集团净利为11.6亿日圆,较上年同期下降99.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月2日电---丰田汽车(7203.T)周二公布:
* 第一季集团营业亏损1,079.6亿日圆,上年同期为盈利2,116.6亿日圆
* 第一季集团税前亏损805.3亿日圆,上年同期为盈利2,630亿日圆
* 第一季集团净利为11.6亿日圆,较上年同期下降99.4%
* 预计2011/12年度集团营业利润为4,500亿日圆
* 预计2011/12年度集团税前利润为5,000亿日圆
* 预计2011/12年度集团净利为3,900亿日圆
* 将2011/12年度美元兑日圆汇率预估从82日圆调整至80日圆
* 将2011/12年度欧元兑日圆汇率预估从115日圆调整至116日圆
* 将2011/12年度全球汽车销量预估从724万辆上调至760万辆
* 将2011/12年度产量预估从739万辆上调至772万辆(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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