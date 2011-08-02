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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 14:13 BJT

〔日本个股〕丰田第一季集团净利为11.6亿日圆,较上年同期下降99.4%

路透东京8月2日电---丰田汽车(7203.T)周二公布:

* 第一季集团营业亏损1,079.6亿日圆,上年同期为盈利2,116.6亿日圆

* 第一季集团税前亏损805.3亿日圆,上年同期为盈利2,630亿日圆

* 第一季集团净利为11.6亿日圆,较上年同期下降99.4%

* 预计2011/12年度集团营业利润为4,500亿日圆

* 预计2011/12年度集团税前利润为5,000亿日圆

* 预计2011/12年度集团净利为3,900亿日圆

* 将2011/12年度美元兑日圆汇率预估从82日圆调整至80日圆

* 将2011/12年度欧元兑日圆汇率预估从115日圆调整至116日圆

* 将2011/12年度全球汽车销量预估从724万辆上调至760万辆

* 将2011/12年度产量预估从739万辆上调至772万辆(完)

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