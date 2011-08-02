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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 14:10 BJT

〔东京汇市〕全球经济担忧提振瑞郎上涨,央行干预警告限制日圆涨势

* 瑞郎持坚,即使美国债务协议看来尘埃落定

* 疲弱数据出炉後,市场对全球经济状况的忧虑升温

* 日本央行干预警戒限制美元兑日圆跌幅

* 投机客利用日本央行可能采取干预举动之机,建立美元多仓

路透东京/悉尼8月2日电---避险货币瑞郎周二因全球经济疑虑而上扬,即便是美国众议院赶在最後一刻通过上调美国举债上限的议案,使得美国看来已避开债务违约.

日圆走强亦招致日本官员发出更多可能干预的警告,而日本央行则更有可能进一步宽松政策.

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