〔东京汇市〕全球经济担忧提振瑞郎上涨,央行干预警告限制日圆涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 瑞郎持坚,即使美国债务协议看来尘埃落定
* 疲弱数据出炉後,市场对全球经济状况的忧虑升温
* 日本央行干预警戒限制美元兑日圆跌幅
* 投机客利用日本央行可能采取干预举动之机,建立美元多仓
路透东京/悉尼8月2日电---避险货币瑞郎周二因全球经济疑虑而上扬,即便是美国众议院赶在最後一刻通过上调美国举债上限的议案,使得美国看来已避开债务违约.
日圆走强亦招致日本官员发出更多可能干预的警告,而日本央行则更有可能进一步宽松政策.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。