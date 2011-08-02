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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕美国经济忧虑打压大盘收低,但外汇干预风险提供支撑

路透东京8月2日电---日本股市日经指数周二收跌1.2%,受美国制造业数据疲弱和担忧美国主权债务评级或将下调的拖累,但日本政府当局干预外汇市场的风险加剧,提供盘势支撑.

日经指数.N225收报9,844.59点,回吐上日录得的大多数涨幅.东证股价指数.TOPX收低0.9%至843.96点.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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