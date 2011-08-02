〔日股业绩〕丰田第一季营业亏损1,080亿日圆,受强震和日圆走强影响(更新版)

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路透东京8月2日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布了两年来首个季度亏损,因日本强震损及产出,且日圆走强打击出口获利.不过丰田上调年度业绩预估.

丰田汽车4-6月当季营业亏损1,080亿日圆,此前汤森路透访查的六名分析师预期为亏损1,900亿日圆.上年同期为实现营业利润2,117亿日圆.

该公司净利从上年同期的1,950亿日圆降至12亿日圆,营收下降29.4%至3.44万亿(兆)日圆.

丰田汽车上调截至2012年3月的2011/12年度营业利润预估,将扣除中国市场的营业利润调高至4,500亿日圆.此前接受访查的20名分析师预期为5,297亿日圆.

丰田汽车股价今日收低0.3%.(完)