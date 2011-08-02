〔日股业绩〕丰田第一季营业亏损1,080亿日圆,受强震和日圆走强影响(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京8月2日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布了两年来首个季度亏损,因日本强震损及产出,且日圆走强打击出口获利.不过丰田上调年度业绩预估.
丰田汽车4-6月当季营业亏损1,080亿日圆,此前汤森路透访查的六名分析师预期为亏损1,900亿日圆.上年同期为实现营业利润2,117亿日圆.
该公司净利从上年同期的1,950亿日圆降至12亿日圆,营收下降29.4%至3.44万亿(兆)日圆.
丰田汽车上调截至2012年3月的2011/12年度营业利润预估,将扣除中国市场的营业利润调高至4,500亿日圆.此前接受访查的20名分析师预期为5,297亿日圆.
丰田汽车股价今日收低0.3%.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。