日本索尼将改革电视机业务部门--报载

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月2日电---《日本经济新闻》报导称，索尼公司(6758.T)计划本月改革其业绩不佳的电视机业务部门，甚至考虑与其它公司合作。
索尼首席财务官Masaru Kato接受采访时称，预计其电视机业务部门本财年运营亏损将增加，该公司将检查该部门的研发、生产和销售等各方面。
上周，索尼将其电视机部门年销量预测从2,700万部下调为2,200万部。
《日本经济新闻》援引Kato的话称，由于发达国家价格体系日渐成熟、竞争激烈，索尼目前将致力于以较小出货量获取较高利润。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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