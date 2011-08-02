〔欧元债市〕德债需求仍强劲,因市场对经济的担忧愈发强烈

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦8月2日电---投资者周二对德债需求看似未出现减弱,因市场对于暗淡的经济前景感到担忧,这仍令德债期货受到支撑,而美国调高债务上限协议未能给市场带来太多宽慰.
众美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.[ID:nCN1868851]
不过,这却未能提振风险较高的资产.亚洲股市出现下跌,因投资人对经济成长和美国债信评级下调风险的忧虑盖过对违约的担心,避险公债受到追捧.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。