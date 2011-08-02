〔欧元债市〕德债需求仍强劲,因市场对经济的担忧愈发强烈

路透伦敦8月2日电---投资者周二对德债需求看似未出现减弱,因市场对于暗淡的经济前景感到担忧,这仍令德债期货受到支撑,而美国调高债务上限协议未能给市场带来太多宽慰.

众美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.[ID:nCN1868851]