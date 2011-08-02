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债券 | 2011年 8月 2日 星期二 14:33 BJT

〔欧元债市〕德债需求仍强劲,因市场对经济的担忧愈发强烈

路透伦敦8月2日电---投资者周二对德债需求看似未出现减弱,因市场对于暗淡的经济前景感到担忧,这仍令德债期货受到支撑,而美国调高债务上限协议未能给市场带来太多宽慰.

众美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.[ID:nCN1868851]

不过,这却未能提振风险较高的资产.亚洲股市出现下跌,因投资人对经济成长和美国债信评级下调风险的忧虑盖过对违约的担心,避险公债受到追捧.

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