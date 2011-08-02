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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 14:30 BJT

〔澳新汇市〕澳元受央行维持利率不变影响而下滑,新西兰元则持坚

路透悉尼/惠灵顿8月2日电---澳元周二走低,此前澳洲央行出于全球经济巨大不确定性的原因而维持利率不变,这使得一些投资者甚至押注未来数月其将不得不下调利率.

澳元兑美元AUD=D4一度低见1.0919,较纽约交易水平下跌0.005美元.对于今日维持利率不变,澳洲央行的解释是全球市场面临不确定性、消费者仍谨慎、信贷增速低迷加之本币汇价坚挺.

直到最近,投资者认为降息的风险仍大于加息,不过上周公布的核心通胀数据出人意料的高企,令紧缩前景重新浮现.

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