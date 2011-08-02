〔澳新汇市〕澳元受央行维持利率不变影响而下滑,新西兰元则持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月2日电---澳元周二走低,此前澳洲央行出于全球经济巨大不确定性的原因而维持利率不变,这使得一些投资者甚至押注未来数月其将不得不下调利率.
澳元兑美元AUD=D4一度低见1.0919,较纽约交易水平下跌0.005美元.对于今日维持利率不变,澳洲央行的解释是全球市场面临不确定性、消费者仍谨慎、信贷增速低迷加之本币汇价坚挺.
直到最近,投资者认为降息的风险仍大于加息,不过上周公布的核心通胀数据出人意料的高企,令紧缩前景重新浮现.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。