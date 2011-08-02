《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在午盘初有温和买兴

IFR悉尼8月2日--美元兑日圆以外亚洲货币交投在日内区间的顶部或其附近,因风险资产在今日亚洲时段继续被温和抛出,美元因而获得温和买需.

地区股市悉数走低,回吐昨日升幅,而这种负面人气影响到了汇市,韩国市场的情况正是如此.

我们昨天提到,随着美国债务上限危机化解,焦点将重回欧盟二线国家债务危机,而後者正是隔夜意大利及其银行业负面人气的原因.

除此之外,对全球经济增长放缓的担忧及经济复苏速度面临的威胁,都在隔夜市场成为关注要点,美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)创两年来最差表现.

市场可能会密切关注欧盟二线国家债务问题的一切风吹草动,只要意大利或希腊债券利差大幅走阔,或者美国数据依然好坏不一,美元都可能上涨.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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