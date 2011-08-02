中国公布旨在缓解南海问题的指针

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月2日电---中国公布了旨在缓解与东盟国家领土纷争的指导方针，《人民日报》周二将近期南海问题的升级归咎于美国制造麻烦。

中国外交部发布了7月在巴厘岛会议上达成的落实《南海各方行为宣言》指导方针。

《人民日报》称，发布倡导合作的指导方针显示出中国解决海上纠纷的诚意。外交部周一晚在其网站上发布了该指导方针。

但该报的评论亦显示南海纠纷的最终解决方案依然遥不可及，称中国不会在领土问题上让步。

评论称：“在推动南海和平、稳定和进步的同时，中国将坚持保护主权的基本原则。”

该报将近期南海问题升级的大部分责任归咎于美国，而不是东南亚国家。

该报评论称：“美国是该地区的主导军事力量，美国在南海问题上制造麻烦使问题更加复杂。”（完）