〔全球金市〕金价受助于韩国央行买盘而上涨,市场聚焦美国债务投票

路透新加坡8月2日电---金价周二小幅上涨,受助于韩国央行买入25吨黄金,同时投资者等待美国债务协议的投票结果.

韩国央行表示,尽管面临金价高企,但仍在6到7月间利用外汇储备买入了约25吨黄金,以此实现外汇储备多样化,此举为逾10年来首次,并且其黄金持有总量达到39.4吨.

"该项消息重申了多数投资者、基金经理,甚至各国央行都秉持的基本看法,即黄金依然是典型的货币对冲工具,投资组合中的稳定性资产,以及在经济局势不稳之际的避风港,"芝加哥期货经纪商Vision Financial Markets的金属交易主管David Meger指出.