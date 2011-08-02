〔全球金市〕金价受助于韩国央行买盘而上涨,市场聚焦美国债务投票

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月2日电---金价周二小幅上涨,受助于韩国央行买入25吨黄金,同时投资者等待美国债务协议的投票结果.
韩国央行表示,尽管面临金价高企,但仍在6到7月间利用外汇储备买入了约25吨黄金,以此实现外汇储备多样化,此举为逾10年来首次,并且其黄金持有总量达到39.4吨.
"该项消息重申了多数投资者、基金经理,甚至各国央行都秉持的基本看法,即黄金依然是典型的货币对冲工具,投资组合中的稳定性资产,以及在经济局势不稳之际的避风港,"芝加哥期货经纪商Vision Financial Markets的金属交易主管David Meger指出.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。