《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值3.81%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部2011年第14期五年续发债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(8月3日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商和保险)

* 预测区间: 3.77%-3.85%

* 预测均值: 3.81%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月2日电---中国财政部周三将招标发行2011年第14期五年续发债.路透调查显示,市场资金面略有好转,加之收益较高,料该期债能够吸引一定配置需求,预测均值落在3.81%附近,与二级市场接近.

华南一券商交易员称,"(收益率)曲线太平坦了,这期债交易价值不大,可能主要是配置机构配一点,需求一般吧."

他表示,最近地方政府债券发行也较多,期限同样是3-5年品种,这对五年期国债需求会造成一定负面影响.相比之下,明天同日招标的10年国开债因为绝对收益更好,预计需求也会更好一些.

不过资金面的缓和有助于配置户释放需求.中国银行间市场周二回购利率几乎全线下行.央行今日有220亿元正回购到期,货币市场资金面得以补血.隔夜回购利率已跌至3%以下,为近期相对偏低的水平;但七天期品种受到5日存款准备金调整缴款的影响,跌势相对较缓.[ID:nCN1869897]

财政部于6月8日招标发行的今年第14期国债,期限为五年,当期发行规模300亿元,票面利率3.44%,按年付息.6月9日开始发行并计息,6月15日上市交易.目前最新双边报价tCN110014=CFXM显示为3.81%/3.76%.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期固息国债最新收益率为3.7978%.

明日续发五年国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.该期债8月4日开始续发行,8月8日续发行结束,续发行部分从8月10日起与原发行部分合并上市交易.(完)