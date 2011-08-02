《澳洲央行焦点》第九个月维持利率不变,但警告称曾考虑过加息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 澳洲央行第九个月维持隔夜拆款利率不变
* 称因通胀威胁而考虑过加息
* 谨慎决定维持利率不变,因全球经济存在不确定性
路透悉尼8月2日电---澳洲央行周二宣布维持利率不变,但警告道,鉴于通胀忧虑曾考虑过收紧政策,这表明,若未来数月全球前景改善,加息将不无可能.
但是,投资者迅速押注此种机会不会到来,而且暂停加息的澳洲央行甚至可能不得不扭转政策.澳元兑美元AUD=4下跌0.01美元,同时澳洲银行间利率期货<0#YIB:>飙涨,表明市场预计明年初前该央行会放松政策.
"中期通胀无疑是央行所担忧的,但更为紧迫的是全球市场存在的不确定性,"RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称.
"央行若要继续保持收紧倾向,至少需要全球经济稳定下来,而这种情况看起来似乎不会立即发生."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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