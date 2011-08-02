〔中国企业〕华菱集团亏损令阿赛洛米塔尔暂缓对其高强度投入--中钢协

路透北京8月2日电---中国钢铁工业协会副秘书长迟京东周二表示,由于华菱钢铁集团出现了亏损,其外资股东阿赛洛米塔尔(ISPA.AS)暂时减缓了对华菱的高强度投入.

湖南华菱钢铁股份有限公司(000932.SZ)稍早发布公告称,阿赛洛米塔尔(ArcelorMittal)承诺提供技术支持及将华菱钢铁纳入米塔尔全球采购的计划未兑现.

"不管怎样,米塔尔跟华菱的合作在某些方面到目前为止,兑现得是比较差的."迟京东在新闻发布会上表示.他同时亦担任华菱钢铁的独立董事.

他并举例称,阿赛洛米塔尔此前承诺要在全球市场采购成本较低铁矿供给华菱,但到目前为止没有兑现.而其中亦有一些客观原因,如阿赛洛米塔尔在欧洲市场采购供应体系较完善的,但在中国并不完善,相对成本会高一些.

他表示,由于华菱集团出现亏损,阿赛洛米塔尔决策层不支持其新建生产线,认为该时机不适合华菱再加大投入.

2005年华菱钢铁引进战略投资者米塔尔成其第二大股东,但六年来双方的合作似乎并未见成效.2010年华菱集团的钢铁主业亏损额高达26亿元人民币,旗下上市公司华菱钢铁今年上半年预计亏损约1.98-2.38亿元.

而中国证监会湖南证监局近日发出整改通知,称米塔尔未兑现技术转让等承诺,使得华菱钢铁下属企业华菱涟钢面临8.57亿元的亏损.同时,因将华菱钢铁纳入米塔尔全球采购的计划未兑现,使华菱钢铁采购铁矿石成本增加7.8亿元.(完)