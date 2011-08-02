〔中国企业〕华菱集团亏损令阿赛洛米塔尔暂缓对其高强度投入--中钢协

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月2日电---中国钢铁工业协会副秘书长迟京东周二表示,由于华菱钢铁集团出现了亏损,其外资股东阿赛洛米塔尔(ISPA.AS)暂时减缓了对华菱的高强度投入.
湖南华菱钢铁股份有限公司(000932.SZ)稍早发布公告称,阿赛洛米塔尔(ArcelorMittal)承诺提供技术支持及将华菱钢铁纳入米塔尔全球采购的计划未兑现.
"不管怎样,米塔尔跟华菱的合作在某些方面到目前为止,兑现得是比较差的."迟京东在新闻发布会上表示.他同时亦担任华菱钢铁的独立董事.
他并举例称,阿赛洛米塔尔此前承诺要在全球市场采购成本较低铁矿供给华菱,但到目前为止没有兑现.而其中亦有一些客观原因,如阿赛洛米塔尔在欧洲市场采购供应体系较完善的,但在中国并不完善,相对成本会高一些.
他表示,由于华菱集团出现亏损,阿赛洛米塔尔决策层不支持其新建生产线,认为该时机不适合华菱再加大投入.
2005年华菱钢铁引进战略投资者米塔尔成其第二大股东,但六年来双方的合作似乎并未见成效.2010年华菱集团的钢铁主业亏损额高达26亿元人民币,旗下上市公司华菱钢铁今年上半年预计亏损约1.98-2.38亿元.
而中国证监会湖南证监局近日发出整改通知,称米塔尔未兑现技术转让等承诺,使得华菱钢铁下属企业华菱涟钢面临8.57亿元的亏损.同时,因将华菱钢铁纳入米塔尔全球采购的计划未兑现,使华菱钢铁采购铁矿石成本增加7.8亿元.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。