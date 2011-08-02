《外汇动态》欧洲开盘:瑞郎持坚,日圆因市场关注干预而涨势受阻

0647GMT---瑞郎兑美元CHF=和兑欧元EURCHF=持坚,因投资者出于对全球经济成长的担忧,蜂拥买入该避险货币.

美元兑瑞郎报0.7791瑞郎,距离纪录低位0.7730不远,而欧元/瑞郎日内跌1%至1.1058瑞郎,周一曾跌至纪录低位1.1030.

日圆兑美元JPY=微跌至77.31日圆,由于日本官员对汇市的警告升温,日圆的升势受到干预臆测的阻击.

交易商称,在77.70-78.20日圆挂有一系列的止损买单,止损卖单据称聚集在76.80下方.

欧元兑美元EUR=跌0.1%至1.4230美元,澳元兑美元AUD=D4挫跌0.7%报1.0900美元,此前澳洲央行决定维持利率不变.[ID:nCN1870183](完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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