《欧洲央行焦点》ECB周四会议备受关注,市场寻觅审慎加息的信号

* 欧洲央行料维持欧元区利率在1.5%不变

* 市场寻觅欧洲央行慎于加息的信号

* 焦点为债务危机、ECB的可信度及公债购买

路透法兰克福8月1日电---金融市场将关注于周四欧洲央行(ECB)的利率决议,以觅得近期经济放缓的迹象及挥之不去的债务危机已降低今年再次加息机率的任何暗示.

欧洲央行7月加息至1.5%後,本月几乎笃定将按兵不动.ECB为17个欧元区成员国制定利率.

欧洲央行8月的政策会议通常是一年中最平静的一次,但今年8月可是"非比寻常",就像2008年金融危机爆发以来大多数的夏季一样.

欧元区债务危机似乎已经步入了一个可能更具危险性的新时期,希腊缓慢滑向违约的境地,尽管近期各国领导人努力遏制危机蔓延,但欧元区两大经济体--意大利和西班牙仍进入了市场的视线.

包括疲于预期的增长数据和令人担忧的经济信心下滑一系列表现黯淡的数据,以及通胀意外放缓,均令局势更为复杂.

交易商和投资者目前似乎觉得,在可预见的将来,欧洲央行将不会再加息.

但是倾向于总览全局的分析师仍预计,欧洲央行将按季稳步加息,且相信欧洲央行将坚持糟糕数据是经济暂时疲软.

"我认为本次会议仍将透露出偏紧的信号,"法国兴业银行(Societe Generale)的分析师Klaus Baader表示.

"他们(ECB)将继续提及,通胀风险处于上档,但同时我们亦预计ECB将对经济成长持更加谨慎的观点."

"近期公布的数据确实是不好.我不能完全排除欧洲央行把成长展望的风险从大致平衡调至下档(的可能性),不过这麽做可能仍为时尚早."

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**可信度的问题**

如果欧洲央行在仅两次加息後就不得不取消加息周期计划,就将损及该行的信誉.

如往常一样,欧洲央行(ECB)总裁特里谢对经济评估的措辞将十分关键.

经济成长的风险长久以来都被描述为"大致平衡",上月该行重申其正在"非常密切"地监控通胀,这通常意味着加息仍在议程之上.任何措辞的变化,都将被视为欧洲央行不再热衷于加息的明确信号.

特里谢还将被问到如何看待欧元区领导人在新援助计划中,允许希腊违约的决定.欧洲央行屡次警告称,希腊违约可能触发另一场雷曼兄弟式的破产.迄今为止还没走到这一步.

**演变中的政治角色**

欧元区债务危机的焦点近期转向意大利和西班牙,以及美国的债务博弈,将再次成为特里谢1230 GMT新闻发布会上的主要内容.

他可能仍会老生常谈,要求各成员国应尽快改善本国财政体系,且可能继续呼吁欧元区进一步增强对危机蔓延的防范工作.

欧洲央行政治角色的演变将是热点所在.欧元区领导人赋予了欧洲央行对欧洲金融稳定机构(EFSF)购买政府公债活动进行监督的权利,实际上就令ECB有权支配纳税人的钱.

在欧洲央行等待正式获得监管EFSF的权利时,市场最迫切想听到的是,ECB目前是否准备好了再次单边干预债市.(完)