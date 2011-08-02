〔中国股市〕沪综指收跌,受国内市场扩容压力及美国疲弱数据拖累

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月2日电---中国股市沪综指周二收跌,因本周新股发行密集加剧扩容压力.同时,美国数据疲弱亦拖累整个亚太股市走跌.分析人士认为,沪指短线在前期低点2,610的支撑依然较强,大盘仍将以震荡走势为主.
沪综指.SSEC收报2,679.259点,跌24.524点,或0.91%.
联讯证券分析师曹卫东表示,本周新股发行较多,对资金面影响较大,"如此弱势情况下,发行新股的集中度又比较高,市场只能选择技术性下调.不过短期2,610点支撑依然较强."
据路透统计,本周五个交易日中,共有方正证券、林洋电子等八只新股发行,包括四只主板新股和四只中小及创业板新股,发行节奏创近6个月新高.
此外,周一出炉的美国制造业数据不佳,令人对下半年的复苏前景存疑.美国7月制造业增幅为两年来最慢,因新订单萎缩,令经济加快复苏的预期蒙上阴霾.[ID:nCN1868645]美国股市周一已连续第六日收跌.
市场因此担心全球经济现状,令亚太股市周二普遍下挫.
沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,959.4点,跌0.86%,成交量为157,882手.(完)
--发稿 尹嫄婷/宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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