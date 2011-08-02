〔欧股业绩〕宝马汽车第二季获利超预期,因中国市场豪华轿车销量增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透法兰克福8月2日电---宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)第二季获利超出预期,因中国富人购买加长5系轿车的数量增加.
宝马公布豪华轿车业务季度营业利润跳涨83%至近24.1亿欧元,营业利润率涨至14.4%.
该数据远超过路透调查平均预估的21.4亿欧元,营业利润率预估值为12.8%.
宝马上月调高了财测,并称预计集团税前获利改善幅度料较最初预估更大,汽车业务部门营运利润率料超过10%.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。