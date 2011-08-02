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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 15:11 BJT

〔欧股业绩〕宝马汽车第二季获利超预期,因中国市场豪华轿车销量增长

路透法兰克福8月2日电---宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)第二季获利超出预期,因中国富人购买加长5系轿车的数量增加.

宝马公布豪华轿车业务季度营业利润跳涨83%至近24.1亿欧元,营业利润率涨至14.4%.

该数据远超过路透调查平均预估的21.4亿欧元,营业利润率预估值为12.8%.

宝马上月调高了财测,并称预计集团税前获利改善幅度料较最初预估更大,汽车业务部门营运利润率料超过10%.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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