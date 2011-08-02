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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 15:14 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元上升,因市场忧虑欧美制造业疲弱

路透苏黎世8月2日电---瑞郎兑欧元和美元周二大涨,接近周一触及的历史高位,因投资者持续忧虑欧洲和美国疲弱的制造业数据.

瑞郎兑欧元较纽约尾盘跳涨1%,0645GMT交投于1.1065.

德国商业银行技术分析师称,"瑞郎兑欧元的心理支撑位在1.10,接着就跳到1.0910和1.0775.如果瑞郎受到位于20日移动均线切入位1.1663的压制,我们将认为瑞郎倾向于下跌."

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