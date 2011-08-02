〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元上升,因市场忧虑欧美制造业疲弱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月2日电---瑞郎兑欧元和美元周二大涨,接近周一触及的历史高位,因投资者持续忧虑欧洲和美国疲弱的制造业数据.
瑞郎兑欧元较纽约尾盘跳涨1%,0645GMT交投于1.1065.
德国商业银行技术分析师称,"瑞郎兑欧元的心理支撑位在1.10,接着就跳到1.0910和1.0775.如果瑞郎受到位于20日移动均线切入位1.1663的压制,我们将认为瑞郎倾向于下跌."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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