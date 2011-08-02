〔日本债市〕10年期公债收益率触及八个半月低点,受美国经济忧虑影响

路透东京8月2日电---日本政府公债价格周二全面上扬,因美国经济前景趋弱,且之前消息人士称,若日圆持续快速升值,达到足以引发干预汇市的程度,日本央行本周料将放宽货币政策,此消息刺激10年期公债收益率(殖利率)触及八个半月低点.

规模达2.2万亿(兆)日圆(280亿美元)的10年期日债标售尽管票息颇低,仍吸引了稳固需求,凸显投资者受到低收益率的吸引.