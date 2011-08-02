〔国际油市〕NYMEX原油下跌,因全球制造业疲软数据引发需求担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月2日电---油价周二下跌,因全球制造业活动疲软,导致需求前景偏空,盖过了美国众议院批准债务协议避免违约的积极影响.
0643GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.26美元至每桶116.55美元;美国原油期货CLc1下滑0.43美元,报每桶94.46美元,周一一度低至每桶93.42,为6月末以来的低点,受7月全球制造业扩张步伐为两年来最慢消息的打压.[ID:nCN1869015]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。