〔国际油市〕NYMEX原油下跌,因全球制造业疲软数据引发需求担忧

路透新加坡8月2日电---油价周二下跌,因全球制造业活动疲软,导致需求前景偏空,盖过了美国众议院批准债务协议避免违约的积极影响.

0643GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.26美元至每桶116.55美元;美国原油期货CLc1下滑0.43美元,报每桶94.46美元,周一一度低至每桶93.42,为6月末以来的低点,受7月全球制造业扩张步伐为两年来最慢消息的打压.[ID:nCN1869015]