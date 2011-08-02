〔中国新股〕方正证券确定A股发行价为3.90元,筹资额达58.5亿元

路透上海8月2日电---瑞士信贷CSGN.VX的中方合作夥伴--方正证券,周二确定其上海首次公开发行(IPO)价格为每股3.90元人民币,落在发行价区间3.70-3.90元的上限,筹资额达58.5亿元.

这是今年来中国A股IPO市场第三大规模的筹资案例.此前华锐风电(601558.SS)和庞大集团(601258.SS)分别通过IPO筹资94.59亿元和63亿元,名列今年来筹资规模前两位.

公告并显示,本次网上网下发行累计冻结资金1,683.7亿元,网上中签率为2.24%

方正证券本次发行量为15亿股,占发行後总股本24.59%;募集资金将全部用于补充公司资本金.

平安证券和中信证券(600030.SS)担任联合主承销商;方正证券与瑞信合资组建的投行--瑞信方正证券,则担任本次IPO的财务顾问.

目前方正证券注册资本46亿元,去年实现营收30.9亿元,净利润12.72亿元,未摊薄前每股收益0.27元.

中国证券业协会尚未公布2010年国内券商行业排名.根椐其2009年的数据,方正证券的净资产、净资本和净利润排名在第16位或第17位,与长江证券(000783.SZ),兴业证券(601377.SS),宏源证券000562.SZ等实力相近.瑞信方正去年股票债券总承销额在国内排名第17位.(完)